“L’anima del libro. Shoah, conoscere l’arte”: sabato la presentazione del catalogo al Mudia 

Il Museo Diocesano di Agrigento comunica che, Sabato 27 gennaio 2024, nella sede di via Duomo, alle ore 11,30, sarà presentato il Catalogo L’anima del libro. Shoah. Conoscere con l’arte.

Nel 2020 lo scultore Manlio Geraci ha esposto in quattro luoghi emblematici della religiosità di Agrigento: il sagrato della Cattedrale, la Chiesa di Santa Maria dei Greci, la Chiesa di San Lorenzo e il Museo Diocesano, quattro installazioni sul tema della Shoah. Con la mostra diffusa L’Anima del libro, il Museo Diocesano ha voluto rimarcare due dimensioni costitutive dell’arte: l’arte come racconto e l’arte come richiamo per dire “mai più”. Accanto alle opere di Geraci sono stati esposti documenti originali provenienti dal Museo Ebraico di Roma, come testimonianza tragica delle leggi razziali durante il secondo conflitto mondiale. Il Catalogo raccoglie contributi scientifici che presentano l’arte di Geraci e approfondimenti tematici sulla presenza storica degli ebrei ad Agrigento.

Saranno presenti: Giuseppe Cumbo, Vicario Generale Arcidiocesi Di Agrigento; Francesco Miccichè, Sindaco di Agrigento; Vincenzo Rinaldi, Soprintendente Beni Culturali di Agrigento; Antonino Mangiacavallo, Presidente Ecua; Giuseppe Pontillo, Direttore dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali dell’Arcidiocesi Di Agrigento; Calogero Pumilia, Presidedente Fondazione Orestiadi; Giuseppe Lentini, Direttore dell’ Archivio Storico Diocesano; Enza Ierna, Presidente della Società Dante Alighieri di Agrigento

Interverranno: Rita Ferlisi, Storica dell’arte Soprintendenza di Agrigento; Francesca Paola Massara, Direttore Del Museo Diocesano di Mazara; Domenica Brancato, Direttore del Museo Diocesano di Agrigento