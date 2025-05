L’associazione bandistica “V.Bellini” di Joppolo-Agrigento al Giubileo delle bande a Roma

La Banda Intercomunale di Joppolo – Agrigento parteciperà giorno 9 maggio a Roma presso l’Auditorium “ Goffredo Mameli” ad un OPEN DAY con la Banda dell’Esercito Italiano sotto la Direzione artistica del Maestro Maggiore Filippo Cangiamila.

“Una grande esperienza di crescita umana ed artistica. Ad oggi, unica Banda della Provincia di Agrigento e forse della Sicilia a partecipare a tale evento”; dichiara il direttore Carmelo Mangione.

Saranno studiati Brani come la Suite Francaise di Darius Milhaud, brano di notevole difficoltà inserito spesso in esami di laurea nelle Università americane ed europee e la Gran Marcia Sinfonica Bella Madonna del Maestro e compositore Ernesto Abbate. Nel pomeriggio sono previste lezioni frontali con le Prime parti della Banda.

Sabato 10 maggio la Banda parteciperà al Giubileo delle Bande 2025.Eseguirà un Concerto sul Sagrato della Basilica di San Giovanni in Laterano (Basilica giubilare presieduta da Sua Eminenza Cardinale Baldo Reina, nostro conterraneo).

A seguire è previsto l’ingresso per la Porta Santa e la Santa Messa concelebrata dal Nostro Parroco Don Dino Sorintano. Subito dopo la Banda Bellini si recherà in pellegrinaggio davanti la Tomba di Papa Francesco.

Domenica 11 mattina parteciperà alla sfilata insieme ad altre bande provenienti da tutta Italia che da Castel Sant’Angelo per via della Conciliazione porterà l’Associazione Agrigentina a Piazza San Pietro per assistere (si spera) al Primo Angelus del Nuovo Papa.