Licata, 80 anni fa l’Operazione Husky: al via le manifestazioni

Dall’ 8 al 10 luglio la Città di Licata sarà al centro delle manifestazioni commemorative “80th Anniversary Landing in Sicily – Operation Husky, 10 July 1943-2023” per celebrare l’ottantesimo anniversario dell’Operazione Husky, in ricordo di quell’avvenimento cruciale per le sorti dell’Italia nel secondo conflitto mondiale.

Per questa importante ricorrenza l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Angelo Balsamo, coadiuvato dall’assessora allo Sport, Turismo e Spettacolo Maria Sitibondo e dall’assessore alla Cultura Salvo D’Addeo, in sinergia con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e l’Associazione Memento, ha promosso un programma ricco di eventi e manifestazioni che culminerà nell’inaugurazione, a Licata, del primo “Centro Studi sullo Sbarco in Sicilia” proprio nella città in cui la VII Armata Usa mise piede per prima, penetrando così nell’Europa occupata dal Reich.

Saranno tre giorni ricchi di eventi culturali, convegni, spettacoli musicali, fiere e degustazioni: si parte sabato 8 luglio, alle ore 10, con la visita ai luoghi dello sbarco (le quattro spiagge, castel Sant’Angelo, rifugi antiaerei e bunker Torre di gaffe) alla quale seguirà, alle 18, presso il Museo archeologico della Badia, l’inaugurazione del Centro Studi e la mostra fotografica di Phil Stern “Itinerari della memoria” a cura dell’Associazione Memento. In serata, alle 19, il convegno di apertura “facciamo rete” e a conclusione della prima giornata, alle 21, in piazza Progresso si terrà l’esibizione del cantante Lello Analfino.

La domenica, 9 luglio, dalle ore 10 alle ore 16, sarà caratterizzata dalla “giornata di studi” che, suddivisa in quattro sessioni, vedrà impegnati importanti studiosi sul tema dello sbarco. Alle 19, in piazza Sant’Angelo, la sfilata dei mezzi militari della Seconda Guerra Mondiale a cura del gruppo “B40-Belgio” e alle 21, presso il Museo archeologico della Badia, la drammatizzazione teatrale “Memorie sullo Sbarco”.

Lunedì, 10 luglio, alle ore 10, in piazza Progresso, la cerimonia ufficiale di commemorazione dello sbarco e a seguire, alla presenza delle massime autorità, civili e con la partecipazione della Banda della “Brigata Meccanizzata Aosta” e dei mezzi militari del gruppo “B40-Belgio” la deposizione di corone di alloro presso i monumenti dei caduti civili e in guerra in piazza Progresso, dei caduti americani in piazza della Vittoria e dei caduti in mare presso la banchina Marinai d’Italia. Alle 11, la presentazione della campagna “Europe Remembers 80” e nel tardo pomeriggio, alle 18,30, la sfilata per le vie della città, della banda della “Brigata Meccanizzata Aosta” la quale, in serata, concluderà le celebrazioni con un concerto.

Nel corso della tre giorni di eventi, in corso Roma, a partire dalle ore 18, sarà allestita una fiera dedicata alla degustazione di prodotti tipici.