“Lo schermo a tre punte”: prima serata con “Mascaria” e il cinema d’impegno civile

Tutto pronto per il primo appuntamento de “Lo schermo a tre punte”, la rassegna dedicata a cinema e letteratura che sarà ospitata nei locali dello Spazio Temenos di via Pirandello ad Agrigento. Un appuntamento culturale che nasce per volontà della Strada degli Scrittori come evento collaterale del Master di Scrittura che quest’anno sarà dedicato alle Parole del Cinema e che prenderà il via giovedì.

A condurre le serate sarà il direttore della Strada degli Scrittori, Felice Cavallaro. Ad aprire la rassegna, il 29 agosto alle 21, sarà una serata dedicata al film Mascaria: parteciperanno gli attori Manuela Ventura e Gaetano Aronica, la regista Isabella Leoni e il figlio di Riccardo Greco, Francesco, con l’intervento del presidente della Commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici. Si parlerà di cinema e impegno civile. L’ingresso è gratuito previa prenotazione a questo link: urly.it/310p0p