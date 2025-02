Mandorlo in fiore, I tammura di Girgenti rendono omaggio a Gian Campione

L’associazione “ I Tammura di Girgenti ”, in occasione del Festival internazionale “Mandorlo in Fiore”, durante l’esibizione dello spettacolo tradizionale serale al Palacongressi hanno pensato di rendere omaggio al maestro Gian Campione per il suo 20° anniversario di morte.

“E’ doveroso da parte nostra offrire come omaggio la canzone “La Festa di San Calò”, ad una figura storica di grande rilevanza culturale che per la città di Agrigento e per la festa di San Calogero si è speso molto, dedicando diverse canzoni portandole in giro per il mondo”., dice il presidente dell’associazione Biagio Licata che continua: “Oggi siamo qui per ricordare tutti il grande artista Gian Campione, che con la sua musica e la sua arte ha lasciato non soltanto un segno indelebile, ma ha portato valore nella nostra amata Agrigento.Tengo a ringraziare il coordinatore dott. Carmelo Cantone , per l’opportunità che da all’associazione I Tammura di Girgenti, di esprimere la propria potenzialità.”