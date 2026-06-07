Cultura

Menfi, INYCON tra i Grandi Eventi della Regione Siciliana 2026-2027

L’edizione 2026 di Inycon si svolgerà dal 2 al 4 ottobre e sarà dedicata al tema “Scoprire per raccontare – Territorio, giovani e futuro”

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La manifestazione Inycon è stata inserita nel Calendario dei Grandi Eventi di Intrattenimento Turistico della Regione Siciliana per il biennio 2026-2027, approvato con Decreto dell’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo n. 1554 del 3 giugno 2026.

“Un importante riconoscimento che conferma il valore e la capacità attrattiva di un evento che, da quasi un trentennio, rappresenta uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione del vino e delle eccellenze territoriali, della cultura, delle tradizioni, dell’enogastronomia e dell’identità siciliana”, dichiara il sindaco Clemente.

Organizzata dal Comune di Menfi in collaborazione con la Fondazione Inycon e con i numerosi soggetti che ogni anno contribuiscono alla crescita della manifestazione, Inycon continua a rappresentare una vetrina privilegiata per il territorio, capace di coniugare cultura, tradizioni, produzioni identitarie, esperienze, accoglienza e promozione delle eccellenze locali.

L’edizione 2026 di Inycon si svolgerà dal 2 al 4 ottobre e sarà dedicata al tema “Scoprire per raccontare – Territorio, giovani e futuro”, attraverso degustazioni, wine tasting, showcooking, incontri divulgativi, attività culturali, spettacoli ed esperienze rivolte a visitatori, operatori e comunità locali.

“Un risultato che conferma Menfi tra le principali destinazioni del turismo esperienziale siciliano e rafforza il percorso di promozione integrata del territorio, fondato sulla valorizzazione delle sue eccellenze produttive, culturali e paesaggistiche”, ha concluso il primo cittadino.

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