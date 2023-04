Menfi protagonista al Vinitaly, svelate novità della Città italiana del vino 

Menfi si presenta al Vinitaly di Verona, la più importante manifestazione dedicata al mondo del vino in Italia giunta alla cinquantacinquesima edizione, con le aziende del territorio e con tanti appuntamenti in programma per quella che è la Città Italiana del Vino 2023. All’interno del tradizionale padiglione numero 2 (subito all’ingresso della Fiera) sono andati in scena, nel pomeriggio di Lunedì 3 Aprile, gli appuntamenti che hanno caratterizzato la presenza del Comune belicino (qui tutti gli eventi in programma) alla kermesse del vino: la Conferenza stampa Menfi Città Italiana del Vino 2023, nel cuore delle Terre Sicane con un focus dedicato alla presentazione del XXI Concorso Enologico Internazionale Città del Vino 2023 (in programma a Sambuca dal 12 al 14 Maggio) e la presenza dei produttori delle cantine di Menfi: “la nostra agricoltura ha saputo realizzare un modello integrato di economia che, salvaguardando e valorizzando le colture tipiche locali, è riuscita ad aprire nuove opportunità e prospettive – racconta il Sindaco Marilena Mauceri, nominata recentemente socia onoraria dell’Associazione Le Donne del Vino – il vino è sicuramente veicolo di tutto questo”. Presenti anche i Comuni di Montevago, Santa Margherita, Contessa Entellina e Sambuca di Sicilia. Tra le novità, raccontati i dettagli dell’evento organizzato dall’Unione Italiana Vini: “Il vino alla sfida del cambiamento: dall’Italia a Menfi” in programma il 19 Aprile, “Inycon e le sue Contrade, un viaggio alla scoperta dei vini di qualità e dei sapori del Mediterraneo” in programma dal 28 al 30 Aprile (Organizzato dalla Pro Loco di Menfi e finanziato dall’Assessorato Attività Produttive della Regione Siciliana) un’edizione tecnica di Inycon dedicata al B2B, mentre si sta lavorando all’edizione estiva di Inycon nelle tradizioni date del mese di Giugno.

