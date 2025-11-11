Nasce Agrigento InfoApp, l’applicazione per scoprire la Città dei templi

Nell’anno che celebra Agrigento, con il sostegno della Fondazione Agrigento Capitale della cultura 2025, nasce Agrigento InfoApp, la nuova guida turistica digitale dedicata alla città dei templi che permetterà di vivere un’esperienza totalmente nuova.

Un’app semplice, intuitiva e sempre aggiornata per scoprire monumenti, esperienze, eventi, gastronomia e servizi utili in un solo tap.

Agrigento InfoApp, dedicata a turisti e a residenti che vogliono scoprire la città, renderà semplice esplorare la Valle dei Templi, il ricco e prezioso centro storico, il mare, la natura e i percorsi meno conosciuti di Agrigento, grazie a mappe interattive, itinerari e contatti rapidi. Inoltre suggerirà luoghi per vivere esperienze di immersione nella Sicilia più autentica, i posti dove è possibile fermarsi per mangiare e tutti i servizi utili e le informazioni necessarie a chi vuole fare un viaggio nella “più bella città dei mortali”.

L’app è gratuita e disponibile su tutti gli store online (presto anche su AppleStore) ed è disponibile per tutti: cittadini, visitatori e operatori turistici. Il progetto di Pro Loco Agrigento Aps è finanziato nell’ambito di Agrigento Capitale italiana della cultura 2025, con la collaborazione di VisitAgrigento e Confcommercio.