Palacongressi Festival: prosegue la rassegna “L’isola a tre punte.Cinema e Paesaggio”

Dieci proiezioni di film d’autore, con ingresso gratuito.

Dopo il grande successo dei precedenti spettacoli, arriva il quinto appuntamento, giovedì 29 febbraio, alle ore 18:00, nella Sala Zeus del Palacongressi, per la rassegna cinematografica “L’isola a tre punte. Cinema e Paesaggio”, a cura dello scrittore e critico cinematografico Beniamino Biondi.

Quinto titolo in programma il film “Biagio” di Pasquale Scimeca, cine-ritratto di Fra Biagio, un uomo che ha iniziato a cercare la verità, la libertà e la pace, lasciandosi alle spalle i lussi superflui di beni materiali e consumistici, fondando la Missione Speranza e Carità. Dalla scelta di abbandonare tutto per vivere da eremita sui monti, alla fondazione di una comunità che si dedica a barboni e diseredati. Passando per una serie di episodi che corrispondono ad altrettante ‘stazioni’ nel percorso di fratel Biagio. Nel film di Scimeca vibra una tensione autentica che nasce dal doppio tentativo di azzerare tutto ciò che il mondo ci offre per cercare un’impossibile purezza originaria. Elementare, semplice, povero, sebbene qui e là trovino spazio momenti onirici a rappresentare la debolezza fisica, il delirio, le tentazioni di cedimento di Biagio. Sostanziale, asciutto nella messa in scena, il film metta a tema le questioni di senso che accompagnano la storia di ogni uomo: lo fa però in maniera del tutto suggestiva, quasi fosse un invito a fermare l’anima in una sorta di «pausa» riflessiva, per poi ripartire di nuovo immersi dentro il mondo, senza però lasciarsi fagocitare dalle sue logiche consumistiche e distruttive.

Il film è stato girato a Palermo, Cefalù, Corleone e Collesano, oltre che a Roma, Assisi e Reggio Calabria.