Party dance dell’epifania, grande evento in piazza a Casteltermini

Dopo il Grande successo del Capodanno la città di Casteltermini è pronta ad ospitare la notte del 5 Gennaio a partire dalle 22.30 il party dance dell’epifania. Si inizia con Radio 105 nazionale con i mitici Martin & Angrisiano con il format più cool del momento “I love Formentera” con tantissimi gadgets e T-shirt. E poi alla consolle ad animare la piazza Duomo Luigi Mastroianni dal viso angelico e dal fisico mozzafiato, che ha conquistato Maria De Filippi e tutto il pubblico italiano.

“Vi voglio tutti in Piazza, come a Capodanno ed anche di più: giovani, adulti, bambini, famiglie! Divertirci tutti assieme è stato bellissimo, e non c’è cosa più bella del condividere la Gioia”, questo il commento del sindaco Gioacchino Nicastro.

L’evento sarà con accesso gratuito.