“Polvere di gesso per un’alleanza educativa tra famiglia, scuola e società”: incontro al Pirandello

Conflavoro Sicilia a contatto con i giovani attraverso il dialogo. L’associazione delle piccole e medie imprese ha organizzato un incontro il prossimo 12 dicembre, alle 10, al teatro Pirandello di Agrigento.

“Polvere di gesso per un’alleanza educativa tra famiglia, scuola e società”, questo il titolo scelto per l’evento rivolto a chi è alla ricerca del senso del loro futuro e dei progetti che, piano piano, prendono forma attraverso esperienze, prove ed errori. In questa costante ricerca c’è il bisogno di esperienze di autenticità, di incontro, di essere cercati. E, così, partendo dalle riflessioni del libro “Polvere di gesso (come vincere dopo 28 bocciature)” del vice presidente nazionale e segretario regionale della Sicilia di Conflavoro, Giuseppe Pullara, si dialogherà con una rappresentanza di ragazzi delle quarte e quinte classi della scuola superiore di secondo grado del territorio per motivarli a non mollare, a lottare e perseverare affinché raggiungano i propri sogni, soprattutto, nel campo lavorativo.

Un incontro, patrocinato dal comune di Agrigento, fortemente voluto dallo stesso Giuseppe Pullara che afferma: “Le sinergie tra il mondo del lavoro, quello scolastico e familiare sono indispensabilie puntando sul coinvolgimento diretto degli istituti e dei loro studenti daremo vita ad un confronto con psicologi, sociologi, pedagogisti e imprenditori con l’obiettivo di parlare ai ragazzi fornendo riflessioni di crescita personale, superando le varie sfide e aiutando a fare scelte consapevoli.”

Ad aprire l’incontro, moderato dalla giornalista Valentina Alaimo e dalla docente Arianna Vassallo, saranno i saluti del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Ad intervenire sul palco del Pirandello saranno l’assessore all’istruzione del comune di Agrigento, Gioacchino Alfano, l’assessore con delega alle attività produttive, Carmelo Cantone, l’imprenditrice, Alessandra Di Salvo, la sociologa e responsabile del centro “Telefono aiuto” di Agrigento, Antonella Gallo Carrabba, la psicologa e psicoterapeuta, Valeria Nobile e il docente UniPa, Alfio Russo.

E, poi, dibattito con Giuseppe Pullara che crede fortemente nei giovani invitandoli a non indietreggiare, a raccogliere il meglio da ogni fallimento perché c’è sempre qualcosa di buono e lo fa con la sua autobiografia dove, tra le tante cose, racconta di un giovane con un sogno nel cassetto: diventare ingegnere aeronautico. Un sogno che diventa realtà con la proclamazione nella facoltà di ingegneria di Palermo, nonostante 28 bocciature consecutive e 13 nel normale percorso universitario. L’evento del prossimo 12 dicembre, inoltre, metterà insieme diverse associazioni provinciali con il motto “Insieme si può” e vedrà la partecipazione straordinaria del liceo Martin Luther King di Favara. La cittadinanza tutta è invitata a partecipare.