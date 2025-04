“Piccoli trascurabili equivoci”, lo spettacolo degli attori per caso di Alfonso Gueli al teatro Pirandello

La compagnia teatrale “attori per caso” del Lions Club Agrigento host, torna al Pirandello per una serata di beneficenza. “Piccoli trascurabili equivoci” è il titolo dello spettacolo di Alfonso Gueli che andrà in scena domenica 11 Maggio alle 18 al teatro Pirandello di Agrigento.Per informazioni e/o prenotazioni occorre rivolgersi al box Office di Agrigento, in Via Imera 127 o al numero 092220500; l’incasso della serata, come di consueto, sarà devoluto in beneficenza. “Piccoli trascurabili equivoci” è una commedia dove passato e presente s’intrecciano in continuazione… e tutti, anche i personaggi apparentemente minori, divengono, magari solo per qualche minuto, protagonisti. Non ci sono, in realtà, personaggi minori. Ciascuno di essi riveste un ruolo fondamentale: senza la loro presenza, la storia, fatta di litigi, riappacificazioni, momenti di amarezza e lampi di felicità, perderebbe consistenza.

La scena è divisa in due zone: La prima (a destra rispetto a chi guarda il palcoscenico) è uno spazio indefinito. Non è una stanza tradizionale, ma un “luogo” che di volta in volta sarà soggiorno, studio…

I protagonisti, marito e moglie – ma anche i comprimari (amici, parenti, conoscenti) – si muovono, discutono, si allontanano… e intanto altri personaggi entrano in scena, interrompono un dialogo, parlano, escono di scena, ritornano…Il tutto scorre velocemente. Le luci – la cui funzione è importantissima ai fini della comprensione della vicenda – si accendono, si attenuano, cambiano colore nei momenti in cui i protagonisti stanno ricordando o rivivendo una scena che si è svolta precedentemente. Nella seconda zona (a sinistra) stanno “gli altri”, la “società”, la cosiddetta “opinione pubblica” che assiste, commenta, giudica, distorce i fatti e a volte stravolge persino il significato delle parole. Ciascuno è convinto di saper decifrare la verità e di essere al di sopra della parti. Ma che cos’è l’opinione pubblica? Gli “altri”… o noi stessi quando non siamo direttamente coinvolti?

Gli attori della compagnia teatrale del Lions Club Agrigento Host, impegnati nello spettacolo sono: Adriano Barba, Lina Roberta Gueli, Antonio Calamita, Lillo Savatteri, Adriana Parisi, Maria Cerasola, Alfonso Pellitteri, Anna Careca, Egla Tornambè, Fabiola Bellavia, Teresa Parisi, Antonella Sorce, Loredana Minacapilli, Emanuele Gionfrido e Alfonso Sollano; Il testo e la regia sono di Alfonso Gueli, direttore di scena e assistente alla regia è Maria Grazia Scibetta, le musiche di Edoardo Savatteri, la voce fuori scena di Gioacchino Logico, le luci e i suoni di Emanuele Farruggia.