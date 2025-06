Premio Buttitta 2025 allo storico del cinema Antonio La Torre Giordano

Il libro “Raffaello Lucarelli il Lumière di Sicilia. La vera storia del cineasta umbro” (Edizioni Lussografica, 2025), scritto dallo storico e critico cinematografico Antonio La Torre Giordano, si è classificato primo al prestigioso Premio Arte e Cultura Siciliana Ignazio Buttitta, giunto alla sua XXVI edizione. La cerimonia di premiazione s’è tenuta il 26 giugno 2025 presso il teatro panoramico della Valle dei Templi di Agrigento.

Il Premio, organizzato dallo storico Centro Artistico Culturale Editoriale “Renato Guttuso”, ha visto la partecipazione di oltre 500 opere di elevato valore culturale e, dopo l’attenta valutazione della giuria esaminatrice, il libro di La Torre Giordano si è distinto piazzandosi al primo posto davanti a numerosi altri lavori di grande rilievo culturale.

Il volume, frutto di una ricerca decennale, racconta la vita e l’opera di Raffaello Lucarelli, originario di Gualdo Tadino, città umbra del Perugino, pioniere del cinema italiano e fondatore a Palermo della prima casa di produzione cinematografica siciliana nel 1905. Attraverso un’indagine rigorosa – corredata da documenti e materiali d’archivio inediti – il libro ricolloca Lucarelli nel ruolo di innovatore che ha contribuito a trasformare la Sicilia in uno dei primi grandi set cinematografici europei.

“Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo per il mio lavoro di storico e critico del cinema, e un omaggio alla ricchezza culturale della Sicilia e del suo apporto al cinema italiano,” ha dichiarato Antonio La Torre Giordano. “Sono onorato di ricevere questo premio prestigioso in una cornice così suggestiva come la Valle dei Templi, simbolo della storia e della bellezza della nostra terra. Il premio assumerà più valore se servirà da sprone alle nuove generazioni che intendono investire il loro presente e il loro futuro nella valorizzazione della nostra Isola.”

Il Premio Ignazio Buttitta, dedicato alla valorizzazione dell’arte e della cultura siciliana, conferma così il valore storico, critico e letterario del libro, che si inserisce nel solco di una tradizione culturale di eccellenza.