Scarcerato giovane lampedusano accusato di spaccio

Il Tribunale del Riesame di Palermo ha accolto l’istanza di riesame presentata dagli avvocati Vincenzo Caponnetto e Maria Caponnetto nell’interesse di M. S.. giovane lampedusano arrestato nelle scorse settimane con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

II Collegio, dopo aver esaminato gli atti e ascoltato le argomentazioni della difesa, ha condiviso i motivi proposti dai legali, ritenendo fondate le ragioni alla base della richiesta di modifica della misura cautelare inizialmente disposta.

Le motivazioni della decisione saranno pubblicate nei prossimi giorni.

Nel frattempo al giovane è stata concessa una misura meno afflittiva rispetto alla custodia cautelare in carcere: si trova ora agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa del giudizio.

La vicenda giudiziaria prende le mosse da un controllo delle forze dell’ordine di Lampedusa nel corso del quale M. S. era stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e successivamente sottoposto a custodia cautelare in carcere. La difesa ha immediatamente impugnato il provvedimento. sostenendo l’assenza di esigenze cautelari tali da giustificare la detenzione in carcere.