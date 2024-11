Premio Innovazione Sicilia 2024, Il “people” e le visioni del futuro nell’isola che cambia

Gli innovatori siciliani si incontrano all’Ecomuseo Urbano Mare Memoria Viva di Palermo, giovedì 21 novembre, a partire dalle ore 9, per il Premio Innovazione Sicilia, organizzato da Digitrend e promosso dalla Regione Siciliana – Assessorato alle Attività Produttive. L’obiettivo è di valorizzare gli innovatori che si sono distinti negli ambiti specifici della Strategia Regionale dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente.

“People” sarà la parola chiave dell’intera giornata, per sottolineare quanto il potere dell’Umanità possa essere motore di cambiamento, unendo talenti e prospettive in una narrazione collettiva di innovazione. Rispetto all’anno scorso si registra già un record per questa seconda edizione del Premio con 263 candidature arrivate da tutta la Sicilia per essere sottoposte al vaglio del comitato tecnico scientifico, formato da esperti delle principali università siciliane e da manager, imprenditori, investitori. Significative le percentuali delle idee o dei progetti riferiti ai diversi ambiti strategici regionali, distribuiti soprattutto tra turismo, cultura e beni culturali (33,2%), smart cities & communities (19,3%), agroalimentare (13,2%) e ambiente, risorse naturali e sviluppo sostenibile (12,4%).

Gli altri ambiti coperti riguardano le scienze della vita (12,4%), l’economia del mare (3,8%) e l’energia (5,7%). “In questa giornata dedicata alla condivisione, all’ascolto e alla collaborazione, protagonisti saranno i progetti finalisti, esempi concreti di come l’innovazione possa rispondere ai bisogni reali del territorio, coniugando creatività e impatto – spiega Biagio Semilia, ceo Digitrend – Imprenditori, ricercatori, startupper, investitori e istituzioni si incontreranno per discutere e per disegnare nuovi orizzonti per la Sicilia”.