Premio letterario Scala dei Turchi, svelati i nomi dei vincitori

E’ tutto pronto per la quarta edizione del Premio letterario Scala dei Turchi – Dina Russiello- in programma il prossimo 11 luglio alle ore19.00, presso il sito archeologico di Villa Romana di Realmonte. Il patron del premio, lo scrittore italo – francese Pascal Schembri, ha reso noti i nomi dei premiati.

PREMIO EMERGENTI

Beatrice Gucciardo per il libro “Una leggera, sottile illusione”; “Marco Spada per il libro “Fiumi d’inchiostro tra il Piave e l’Isonzo”.

SCRITTORI AFFERMATI

Francesco Bellanti per il libro “Il quadro di Stalin”; Gerlando Cilona per il libro “Girgenti-Agrigento. Ieri-Oggi, capitale della cultura 2025”; Federico Li Calzi per il libro “Il peso del dubbio”; Enzo Di Natali per il libro “Nanà e le luci di Racalmare”; Giuseppe Crapanzano per il libro “Antonio Vaccaro – Avvocato, Sindaco, Capitano”; Salvatore Parlagreco per il libro “Eschilo – L’enigma dell’aquila assassina”;

PREMIO AI POETI

Alberto Guarneri Cirami per il libro “I versi perduti”; Sebastiano Valfrè per la raccolta “Pagine di vita”;

PREMIO SPECIALE al poeta “Giuseppe Iatì “ per il libro “ Se le rose parlassero”;

PREMIO ALLA CARRIERA

Alla Poetessa Giuseppina Mira per il libro “E’ Ritornato Francesco”; a Diego Romeo per il film “La notte dei mandorli in fiore”; all’attore Gaetano Aronica e al Dr. Francesco Sidoti;

PREMIO ALLA MEMORIA a Enzo Alessi mentre, il Premio d’Onore quest’anno va al Prefetto di Agrigento Dr. Salvatore Caccamo. Soddisfatto Pascal Schembri afferma “anche quest’anno accendiamo un faro sulla cultura e sulla ineguagliabile bellezza della Scala dei Turchi, un modo per coniugare la magnificenza del sito con il talento dei siciliani, nel nome di Dina Russiello, la mia adorata moglie, intellettuale che tanto amò Realmonte e la sua spettacolare marna bianca”.