“Premio Vigata – Andrea Camilleri”, modifiche al cartellone degli eventi: le novità

Novità nel cartellone degli spettacoli teatrali in programma per il V premio Vigata – Andrea Camilleri, patrocinato dal Comune di Porto Empedocle ed Enel.

Sabato 19 agosto andrà in scena “In questa grande epoca”, l’opera di Giovanni Volpe che avrebbe concluso la rassegna teatrale nella serata del 20, ma che anticipa di 24 ore l’appuntamento con il pubblico.

Serata, domenica 20 agosto appunto, che vedrà invece salire sul palco “La bottega del sorriso” di Porto Empedocle con “I Civitoti in Pretura”. Confermatissimo l’appuntamento giovedì 10 agosto con il Gruppo Teatrale Caos di Porto Empedocle che si esibirà in “Un marito per due figlie”. Tutti gli spettacoli si terranno in piazza Kennedy, con inizio alle 21,30.

Dopo il successo della serata inaugurale lo scorso 29 luglio con lo spettacolo messo in scena dal Laboratorio Vigata con l’opera “HEY YOU HEY YOU”, seguito il 30 luglio da “L’ULTIMA ESTATE. FALCONE E BORSELLINO 30 ANNI DOPO” portato in giro per il mondo dall’Ert Emilia Romagna Teatro con KNK, in piazza Kennedy riecheggiano ancora le risate e riflessioni regalate al pubblico dalla Compagnia Teatrale Martoglio di Grotte con “VULANNU VULANNU Patri figliu e d’unni pigliu”, dell’autore e regista Giovanni Volpe, protagonista applauditissimo Aristotele Cuffaro.

Il direttore artistico Giovanni Volpe e il direttore organizzativo Mario Silvano si dicono “soddisfatti per l’andamento della rassegna, sia in termini di qualità delle interpretazioni, sia per la risposta del pubblico, sempre numeroso, attento e rispettoso. Si ringrazia l’amministrazione comunale ed Enel per il sostegno. E non è ancora finita”.