Premio Vigata, in scena il gruppo teatrale Caos con “Un marito per due figlie”

Quarta serata oggi del Premio Vigata – Andrea Camilleri. Si torna in scena questa sera alle 21,30 in piazza Kennedy per il quarto appuntamento con il Premio Vigata – Andrea Camilleri.

Sul palco salirà il Gruppo Teatrale Caos di Porto Empedocle, protagonista dell’esilarante commedia “Un marito per due figlie”. Grande attesa in città per l’esibizione dello storico gruppo teatrale di casa, capace di interpretare teatralmente un’opera che in passato fu interpretata anche da attori cinematografici di fama internazionale.

Il direttore artistico del Premio, Giovanni Volpe e il direttore organizzativo Mario Silvano, con il Comune di Porto Empedocle ed Enel augurano a chi vorrà essere presente, una splendida serata, gratuita, fino a esaurimento delle 199 poltroncine concesse dalla Questura di Agrigento per motivi di sicurezza.