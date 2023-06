“Quattro passi e un salto nell’ovvietà”, ad Agrigento il libro di Rossana Carmagnani

“Quattro passi e un salto nell’ovvietà” è il nuovo libro di Rossana Carmagnani, filosofa, psicologa e pedagogista, edito da Mohicani Edizioni, che verrà presentato venerdì 23 giugno 2023 alle 18:00 presso la sala Chiaramontana del Seminario Arcivescovile di Agrigento, in Piazza Don Minzoni 19. Secondo l’Autrice fare “quattro passi e un salto nell’ovvietà” è uscire dallo spazio angusto delle cose non viste, per percorrere il sentiero dei significati, custodendo frammenti di verità.

Per questa ragione il libro compie “passi”: i passi della riflessione sull’esperienza affinché si riempia di valore e sprigioni la capacità di trasformare il presente per costruire il futuro. Il saggio è cambiato in corso d’opera per il sopraggiungere imprevisto del Covid 19 che ha imposto un “salto” ai “quattro passi” già fatti. Dialogheranno con Rossana Carmagnani gli psicoterapeuti Paola Caruso e Antonio Ferro. Le letture saranno a cura di Salvo Preti, attore e presidente dell’Associazione Culturale TeatrAnima di Agrigento.