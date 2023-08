Realmonte, due volumi su Leonardo Sciascia aprono la rassegna “Memoria è patrimonio”

La terrazza sul mare del Municipio di Realmonte, ha ospitato ieri sera il primo appuntamento della rassegna letteraria “Memoria è Patrimonio” giunta alla terza edizione, organizzata dal prof. Luciano Carrubba e promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sabrina Lattuca. Al centro dell’incontro, la figura di Leonardo Sciascia ed il suo tempo, attraverso le due pubblicazioni dello Scrittore Enzo Sardo: ”Regalpetra e le sue parrocchie” e “Leonardo Sciascia-il vero Nobel della cultura europea”. Un’analisi del tempo in cui visse Sciascia, affrontando gli aspetti sociali, culturali ed economici ed il parallelismo con i nostri giorni a cura di due illustri relatori i professori, Zino Pecoraro e Giovanni Tese’. La serata è stata arricchita dai contributi delle rappresentanti delle sezioni locali del Cif e della Fidapa , dalla poetessa Giuseppina Mira e da interventi musicali.

“ Terza edizione di Memoria è Patrimonio , la rassegna letteraria, espressione della cultura di un territorio in cui sono radicati valori, tradizione e bellezza, ereditato dal passato su cui costruire il presente ed il futuro della nostra comunità – ha dichiarato il sindaco Sabrina Lattuca – Stasera si parla di Leonardo Sciascia e quindi della nostra identità, della nostra sicilianità ed io non posso che manifestare tutta la mia soddisfazione da sindaco di un comune meraviglioso che anche quest’anno è riuscito a programmare un cartellone estivo Costabianca 2023, vario per tutte le età e, per tutti i gusti, in cui hanno trovato spazio le attività delle varie associazioni, della parrocchia, iniziative culturali, sportive, di svago e di promozione del territorio. Questo percorso che intende promuovere il territorio e la cultura ci porta in direzione della bellezza ed è così che Realmonte vuole crescere”.