Record di presenze al Carnevale di Sciacca, gli organizzatori a lavoro per l’edizione 2026

Grandissimo successo per il Carnevale di Sciacca 2025, che chiude questa incredibile edizione con un bilancio fortemente positivo e un trend in crescita rispetto allo scorso anno. Nell’arco dei cinque giorni sono state registrate oltre 135.000 presenze.

Molto apprezzate dal pubblico la bellezza e la qualità dei carri allegorici alti oltre 15 metri che si sono esibiti per i cinque giorni nel circuito del Carnevale e che hanno visto trionfare il Carro Allegorico “Al cuor non si comanda” dell’Associazione “Quelli di… Ma che voice!”

“È stata un’edizione che ricorderemo per la grandissima partecipazione di pubblico non solo da tutta la Sicilia ma anche da tantissime regioni Italiane, a conferma che il Carnevale di Sciacca piace al pubblico, che la campagna di comunicazione è stata efficace, che la proposta degli spettacoli collaterali e del format sono stati apprezzati e che l’organizzazione ha funzionato in tutti i suoi aspetti. Il Carnevale di Sciacca sta proseguendo il suo percorso per diventare una manifestazione a misura dei turisti affermandosi a pieno titolo tra i più importanti Carnevali d’Italia”, hanno dichiarato gli organizzatori.

Molto soddisfatti gli organizzatori delle società Futuris e Record, che sono già al lavoro per l’edizione 2026 del Carnevale di Sciacca che festeggerà il 400° Anniversario, che si terrà sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio, presentate in anteprima a Milano alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo.

“È stata una bellissima edizione, un grande plauso ai carristi che hanno realizzato delle opere fantastiche e all’organizzazione che ha saputo realizzare una festa bellissima con una partecipazione record. Abbiamo anche raggiunto l’obiettivo, grazie all’affidamento pluriennale, di presentare già il manifesto del carnevale 2026″; ha dichiarato il sindaco Fabio Termine.

Grazie all’affidamento pluriennale dell’organizzazione, infatti, si potrà garantire, con un anno di anticipo, una programmazione sempre più di qualità, oltre a una promozione del Carnevale di Sciacca su scala nazionale attirando turisti e appassionati.

Grande successo per gli spettacoli di Carolina Benvenga e Salvo & Giorgia, che hanno fatto ballare e cantare migliaia di bambini, e per l’esibizione del rapper e cantautore Dargen D’Amico del format nazionale Dance Tarantella. Inoltre, sono state molto gradite dal pubblico le aree tematiche, il kids village, il luna park, l’area food ed il TicketSms Stage.