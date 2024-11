“Riflessi Culturali” al Palacongressi, si inizia con Aladin di Stefano D’Orazio

Manca appena un giorno al via alla rassegna “Riflessi Culturali”, che si svolgerà al Palacongressi di Agrigento dal novembre 2024 al maggio del 2024.

Il primo appuntamento è previsto sabato 23 con il musical “Aladin”, di Stefano D’Orazio, indimenticato componente dei Pooh scomparso nel 2020, che sarà portato in scena con la regia di Luca Cattaneo e ad opera della compagnia dell’Ora. Gli effetti magici sono a cura di Antonio Casanova.

Si tratta di un family show che ripercorre la nota opera di animazione della Disney, rivendendola e ampliandola, ed è impreziosita da una colonna sonora composta dai Pooh. Sul palco, nel ruolo del protagonista, un ladruncolo innamorato della principessa Jasmine (Angela Ranica) è interpretato ci sarà Eugenio Grandi, mentre il genio sarà Max Laudadio.

“Non possiamo che invitare tutti a partecipare alla serata inaugurale – dice il direttore artistico della rassegna, Gaetano Aronica – che ospiterà tra l’altro uno spettacolo che è una prima assoluta in Sicilia. Se la scorsa stagione ci siamo concentrati su spettacoli drammatici, duri, di impegno, quest’anno proporremo anche un teatro più leggero e per le famiglie, con musical e commedie, anche nere, che rispondono davvero a tutti i gusti artistici e che verranno affiancate ovviamente da alcuni classici che verranno però anche rivisitati con coraggio. Vi aspettiamo numerosi per dare un’accoglienza memorabile alla compagnia capitanata da Max Laudadio”.

Inizio dello spettacolo alle ore 20.30, biglietti in prevendita su www.agrigentoticket.it. Info ai numeri 32 1080801 e 0922 25019.