Samantha Gioia, da Licata al Teatro Ariston

Samantha Gioia, la giovane pianista e cantante licatese, conquista il secondo posto alle finali di regionali di Sanremo Rock & Trend e accede alle finali nazionali che si terranno a Sanremo nello storico Teatro Ariston nei giorni dal 4 all’8 Settembre. Sanremo Rock è il contest nazionale nato nel 1987 come “costola” del più famoso Festival della canzone italiana. Da li sono passati, ancora giovanissimi e sconosciuti, artisti come i Litfiba, Ligabue, i Bluvertigo, i Denovo, gli Avion Travel, solo per citarne alcuni.

La finale regionale si è svolta ieri sera ad Avola nellla meravigliosa cornice di Piazza Umberto I, con la direzione artistica di Fernando Daidone e la conduzione di Carmen Attardi; presidente di giuria il produttore discografico Gianni Errera. Samantha ha interpretato un inedito dal titolo “I wonder why”, una ballata pop-rock scritta, prodotta e arrangiata da Antonino Catania e mixata da Emiliano Patrik Legato (Simple Minds, Kimara Lawson, Mario Venuti, ecc.) – disponibile a partire da oggi su tutti i digital store – che racconta in un’alternarsi di metafore i sentimenti di confusione e di incertezza che spesso accompagnano la fine di una relazione.

Il brano ha visto la partecipazione di Massimiliano Bella (batteria), Salvo Callea (basso), Pierre Mick La Marca (tastiere), e alle chitarre quella di Peppe Milia (Tinturia, Miele, Not the fonda, ecc.) nonché della stessa Samantha Gioia al pianoforte, mentre i cori – curati da Lucilla Fossi, Lorenzo Braus e Alessandro Zanini e diretti da Alessandro Gerini (Vocal Blue Trains), hanno arricchito ulteriormente il brano.