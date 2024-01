Santo Stefano di Quisquina, una mostra e un convegno per l’artista Costantino Chillura

Santo Stefano di Quisquina si prepara a due importanti eventi dedicati a Costantino Chillura, autore tra i più raffinati ed apprezzati della sua generazione, che con la sua produzione poetica, sempre accompagnata dalla grande passione e ricerca nella scrittura e nella pratica teatrale, lo ha portato nel corso degli anni a dar vita ad indimenticabili produzioni. Giorno 18 gennaio alle ore 18.30 presso l’Abside dell’antico frantoio, Casa comunale di S. Stefano Quisquina, p.t da Piazza San Giordano Ansalone sarà inaugurata una mostra dal titolo “C.arteggi”, mostra di opere grafiche dedicata a Costantino Chillura, a cura di Alfonso Leto. Testi di Luigi Capitano e Salvatore Presti. Letture di Sabina De Pasquale e Rino Lazzara. La collettiva che raccoglie gli amici del Poeta che (da Palermo a S.Stefano Quisquina), attraverso le loro opere grafiche, insieme a quelle dello stesso Chillura che amava anche praticare il disegno. Primo tra tutti il contributo che perviene da Ester Cremona (moglie di Costantino), artista e docente, alla quale si aggiungono: Sabina De Pasquale, Areta Gambaro, Toti Garraffa, Nino Giafaglione Alfonso Leto, Rosa Mastrandrea, Domenico Militello , Luigi Pensato, Giovanni Piazza, Bruno Pistorio, Salvatore Presti, Nino Quartana, Lorenzo Reina , Giuseppe Rizzo, Lidia Saieva, Francesco Sarullo, Ignazio Schillaci, Chio Testa, Gaetano Testa, Ra Testa, Giuseppe Traina, Ninni Truden, Giovanni Valenza , Giuseppe Zimmardi.

Giorno 19 gennaio dalle ore 9.00 alle ore 13,00, presso l’ Aula Consiliare “F. Maniscalco” si svolgerà una giornata di Studi per Costantino Chillura con la presentazione del libro: “Costantino Chillura – Opera poetica (I vol.)” a cura di Gian paolo Renello. (ed. Diaforia, Viareggio).

“A due anni dall’edizione del volume “Oltretutto” (2021), dedicato all’opera del poeta quisquinese Costantino Chillura, il Comune di S. Stefano Quisquina promuove una giornata di studi sull’opera letteraria del suo concittadino (nato nel 1960 e morto, a Palermo nel 2019), confermando il suo impegno istituzionale a patrocinare iniziative di alto valore culturale, rappresentando la complessità del territorio di S. Stefano Quisquina che vanta una fisionomia ricca di talenti e di storie identitarie in ogni campo della cultura. Ancor più raro è, la nostra comunità, il riconoscimento della figura di un poeta, come Chillura, che ha portato in alto il valore del verso, della scrittura e della parola nella scena teatrale”, si legge nella nota a firma del sindaco Cacciatore e dell’assessore alla cultura Giovanna Ferraro.