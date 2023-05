Sara Semilia del Conservatorio Arturo Toscanini vince il 18° Concorso Lirico Giuseppe Di Stefano

Studentessa del Conservatorio Toscanini nella classe di Canto del Prof Filippo Adami, il soprano Sara Semilia, dopo aver superato l’eliminatoria, la semifinale e la finale, è stata premiata e come una delle vincitrici del 18° Concorso Lirico Internazionale Giuseppe Di Stefano. La giovane allieva del Conservatorio si è anche esibita durante la serata di Gala che si è svolta il 30 Aprile alle 20,30 al Teatro Tonino Pardo di Trapani. La giovane soprano ha vinto una scrittura per il ruolo di Berta nel “Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini che verrà diretta dal M° Daniele Agiman, nella versione Bologna 1816, nell’ambito della Stagione dell’ Ente Luglio Musicale Trapanese 2023.

La prestigiosa competizione canora che ha visto la partecipazione di giovani talenti della lirica di ogni nazionalità (Italia, Cina, Corea del Sud, Giappone e Argentina) è un omaggio al grande tenore siciliano a cui è dedicato il concorso e la cui prima edizione risale al 1994 ed è uno degli eventi più identitari dell’Ente Luglio Musicale Trapanese che, sotto la pregevole direzione artistica del M° Walter Roccaro, ha deciso di tornare alla formula originaria del concorso, così come fu concepito da Francesco Braschi, mettendo in palio i ruoli principali di una delle opere previste nel cartellone della Stagione estiva dell’Ente.

Il Concorso ha nel tempo lanciato le carriere internazionali di cantanti divenuti celebri, come il soprano greco Dimitra Theodossiou (tra i vincitori della seconda edizione del 1995), il tenore Antonino Siragusa (edizione 1996) e il baritono Nicola Alaimo (edizione 1997).

La prestigiosa giuria del Concorso è stata presieduta da Ernesto Palacio, sovrintendente del ROF -Rossini Opera Festival e composta da Dietmar Kerschbaum, tenore e direttore generale della Brucknerhaus e del Festival internazionale di Linz; Jochen Schönleber direttore artistico del Festival Rossini in Wildbad di Bad Wildbad; Giuseppe Cuccia, Opera Production consultant – China National Centre for the Performing Arts (NCPA) Beijing; Simone Di Crescenzo pianista, musicologo esperto di Belcanto, organizzatore e coordinatore artistico del Festival Toscanini e del Concorso Internazionale per giovani direttori d’orchestra Arturo Toscanini; Marco Iezzi, responsabile dell’Agenzia artistica BJM Management; Micaela Carosi, Ugo Guagliardo, Patrizia Pace, Elizabeth Smith cantanti lirici di fama internazionale e docenti; Walter Roccaro, pianista, docente, già direttore di Conservatorio e attuale direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Sara Semilia si è sempre distinta nell’ambito della carriera accademica svolta all’interno del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera ed ha preso parte a numerose ed importanti produzioni svolgendo ruoli impegnativi e altamente formativi: Lola in “Cavalleria Rusticana” (Teatro Antico di Segesta 10 agosto 2021), Susanna e Cherubino ne “Le nozze di figaro” per la Masterclass con Eva Mei e per la produzione Global Learning III (Teatro Pirandello di Agrigento 21 Giugno 2022) e partecipando

in qualità di soprano solista a diversi concerti Sinfonici e cameristici quali lo Stabat Mater di Pergolesi, Neue Liebeslieder di Brahms, al progetto di produzione e masterclass Officina Barocca tenuto dal M° Antonio Giannini e recentemente ad una tournée in Egitto con l’orchestra Erasmus diretta dal M° Elio Orciuolo.