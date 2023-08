Sciacca, dal 18 al 20 agosto “Ceramiche d’Autore”

ORARIO 21.00 PARTENZA DA PIAZZA CARMINE E DA PIAZZA SAVERIO FRISCIA Tour guidati con Guide Turistiche Attraverso il percorso delle botteghe della Ceramica di Sciacca, i tour hanno lo scopo di accompagnare il pubblico (composto da fruitori locali, dell’hinterland e turisti) al fine di descrivere le bellezze architettoniche, storiche, culturali del contesto urbano del centro storico della città di Sciacca; durante il percorso si sosterà in prossimità delle postazioni dei laboratori di ceramica, dove si potrà assistere dal vivo alla realizzazione delle opere in ceramica, scoprire le tecniche di lavorazione, la modellazione, la cottura, la decorazione.

Moderatore: Massimo D'Antoni Giornalista Al termine del seminario sarà organizzata una degustazione di prodotti tipici locali ORARIO 21.00 PARTENZA DA PIAZZA CARMINE E DA PIAZZA SAVERIO FRISCIA Tour guidati con Guide Turistiche Attraverso il percorso delle botteghe della Ceramica di Sciacca, i tour hanno lo scopo di accompagnare il pubblico (composto da fruitori locali, dell'hinterland e turisti) al fine di descrivere le bellezze architettoniche, storiche, culturali del contesto urbano del centro storico della città di Sciacca; durante il percorso si sosterà in prossimità delle postazioni dei laboratori di ceramica, dove si potrà assistere dal vivo alla realizzazione delle opere in ceramica, scoprire le tecniche di lavorazione, la modellazione, la cottura, la decorazione. Prenotazione gratuita su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sciacca-ceramiche-dautore- 699219754107 ORARIO 22.00 PIAZZA ANGELO SCANDALIATO Spettacolo di cabaret "LUPETTO" direttamente da Sicilia Cabaret Lo spettacolo alterna gag e personaggi che creano ritmo e velocità sul palco, con un susseguirsi di tormentoni. All'interno dello spettacolo ci saranno sketch inediti mai visti in tv, come ad esempio la parodia di "Chi l'ha visto". SABATO 19 AGOSTO 2023

In occasione dell’evento, i laboratori che partecipano all’iniziativa realizzeranno anche vasi in ceramica che saranno donati al Comune di Sciacca al fine di collocarli nelle vie del centro storico, ad arricchire l’arredo urbano presente.

ORARIO 21.30 ATRIO INFERIORE DEL COMUNE

GRUPPO POPOLARE FAVARESE La Musica nei Saloni e il Canto delle Serenate della Tradizione Popolare Siciliana.

L’antico mondo dei suoni e delle melodie di mandolini, chitarre, fisarmoniche, violini che eseguivano ballabili (mazurke, valzer, polke, tanghi, quadriglie, schottish), operette, serenate e tarantelle: musica viva, suonata prettamente in acustico, la quale portò ad una vera e propria rivoluzione nelle abitudini e nei costumi del popolo, attraversando tutti gli strati sociali, facendo risuonare queste melodie dai grandi teatri alle sale da ballo, dalle botteghe

alle strade. Lo spettacolo recupera questa atmosfere per una diffusione e una conoscenza e per rendere noti i diversi linguaggi di espressione del mandolino strumento conosciuto, per le sue potenzialità tecniche e sonore, per la sua storia, per la sua diffusione nel mondo e per i suoi repertori. Lo spettacolo musicale spazierà anche nel canto popolare delle serenate dove il cantore, coinvolgendo i suonatori di barberie declamava con il canto, il proprio messaggio d’amore verso l’amata.

DOMENICA 20 AGOSTO 2023

ORARIO 21.00 PARTENZA DA PIAZZA CARMINE E DA PIAZZA SAVERIO FRISCIA Tour guidati con Guide Turistiche Attraverso il percorso delle botteghe della Ceramica di Sciacca, i tour hanno lo scopo di accompagnare il pubblico (composto da fruitori locali, dell'hinterland e turisti) al fine di descrivere le bellezze architettoniche, storiche, culturali del contesto urbano del centro storico della città di Sciacca; durante il percorso si sosterà in prossimità delle postazioni dei laboratori di ceramica, dove si potrà assistere dal vivo alla realizzazione delle opere inceramica, scoprire le tecniche di lavorazione, la modellazione, la cottura, la decorazione. Prenotazione gratuita su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sciacca-ceramiche-dautore- 699219754107