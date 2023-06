Sciacca, dal 29 giugno al 2 luglio torna la Sagra del Mare

Dal 29 Giugno al 2 Luglio torna la Sagra del Mare – Festa di San Pietro, la tradizionale manifestazione in onore del Santo protettore dei pescatori.Grande appuntamento per la 100a edizione della festa, quattro giorni in programma che si svolgeranno nel quartiere della Marina di Sciacca in cui si alterneranno momenti religiosi ad attività culturali, spettacoli e appuntamenti gastronomici.

Oltre la devota processione del Santo tra le vie dello storico quartiere e la tradizionale ‘Ntinna a Mari” che ogni anno richiama la curiosità di numerosi turisti, sono previsti spettacoli di cabaret, animazione musicale, la famosa padellata con la degustazione del coppo di Gambero Rosa di Sciacca, il luna park per il divertimento dei più piccoli, show cooking, tante aFvità collaterali e novità tra cui una collaborazione con lo Street Fest, il nuovo format dedicato agli amanti dello street food con la realizzazione di un village e di un’area ristoro.

Prevista la presenza dei cabarettisti “I 4 Gusti”, “Chris Clun” e “Loredana Scalia”. Anche quest’anno tornerà la lotteria del Mare con biglietti da € 5,00 e tanti premi in palio tra cui una Crociera nel Mediterraneo, un monopattino elettrico ed un tablet.

Il comitato festa San Pietro, che comprende Coop. Fra Pescatori, Coop. Madonna del Soccorso, San Paolo ConsulEng, Parrocchia San Pietro, Comitato di Quartiere e Associazione Marinai d’Italia, si avvalgono quest’anno dell’organizzazione curata dalla Pro Loco Sciacca Terme, con Futuris, Record EvenE e la collaborazione della ElleElle Eventi, dell’Avis di Sciacca.

Patrocinio del Comune di Sciacca e della Regione Siciliana – Dipartimento della Pesca Mediterranea e Dipartimento Turismo, e del Flag Il Sole e l’Azzurro – Tra Selinunte, Sciacca e Vigata. Nei prossimi giorni sarà indetta una conferenza stampa per presentare il programma definitivo della manifestazione.