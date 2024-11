Sciacca Film Fest, al via dal 5 dicembre la 16ª edizione

Questa volta Frida, la protagonista delle campagne sociali e culturali animate di Federica Grisafi, ci teletrasporta al centro della tragedia di Gaza. È ancora una volta piena di significato sociale e di coraggio la nuova edizione dello Sciacca Film Fest, giunta al sedicesimo anno dalla sua fondazione. Il suo creatore Sino Caracappa, che anche nel 2024 porterà avanti questo progetto con un’ottantina di alunni della media “Inveges”, ha indicato come tema “Fragili creature”.

Dal 5 all’8 dicembre nella Multisala Badia Grande il festival riproporrà le tre sezioni che in questi anni lo hanno caratterizzato,vale a dire: Film, Cortometraggi e Documentari. Tutti avranno come tema le problematiche legate a guerra, violenza, sopraffazioni contro i soggetti piu fragili: anziani, donne e bambini con un futuro che per loro si riverlà fortemente segnato dai traumi e dal ricordo indelebile di devastazione fisiche e spirituali. Saranno gli stessi alunni a formare una giuria, visionare quattro film e decretare il vincitore finale. A breve sarà comunicata la data della conferenza stampa di presentazione e il programma .