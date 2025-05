Tenta di molestare ragazzine, accerchiato e picchiato dalla folla

Solo l’intervento dei carabinieri lo ha sottratto dal linciaggio. Protagonista un cittadino nordafricano di 20 anni che ieri pomeriggio a Paternò, nel Catanese, avrebbe molestato un gruppo di ragazzine. L’uomo le avrebbe avvicinate in pieno centro, tentando di baciarle, ma le giovani sono riuscite a scappare, entrando in un negozio e chiamando il 112. La notizia, però, si è rapidamente diffusa in paese e lo straniero, rintracciato poco dopo da alcuni cittadini, è stato accerchiato e picchiato. I carabinieri, immediatamente intervenuti, sono riusciti a sottrarlo alla folla inferocita. Nelle fasi concitate dell’intervento anche un militare è rimasto lievemente ferito.

“Siamo profondamente indignati per l’aggressione avvenuta a Paternò – dice il sindaco Nino Naso -. Condanniamo ogni forma di violenza da parte di chiunque e di qualsiasi nazionalità. Confidiamo nell’operato delle forze dell’ordine che ringraziamo per il loro impegno e a cui offriamo massima disponibilità e collaborazione. Esprimiamo ancora vicinanza e solidarietà ai carabinieri che, nell’esercizio del proprio dovere, hanno riportato delle ferite per garantire l’ordine e per tutelare la sicurezza della nostra comunità”.

“Sono profondamente addolorato per quanto avvenuto ieri a Paternò, nelle stesse strade dove sono cresciuto e faccio fatica a trovare le parole per descrivere il mio stato d’animo dopo un episodio così grave. Desidero ringraziare le forze dell’ordine per il loro pronto intervento e voglio esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alle ragazze e alla signora che hanno subito un trauma molto forte. È importante che ci sia un momento di riflessione su quanto sta accadendo nelle nostre comunità”. A dirlo è il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, dopo l’aggressione e le molestie subite da alcune minorenni che sarebbero state avvicinate da un cittadino nordafricano, che avrebbe tentato di baciarle. Le ragazzine sono riuscite a mettersi in salvo e solo l’intervento dei carabinieri ha sottratto l’uomo al linciaggio della folla. “La scia di violenza che sta interessando le città – aggiunge Galvagno – ci impone di fare la nostra parte. Tutti, a partire da chi riveste ruoli istituzionali, dobbiamo lavorare insieme per creare un ambiente più sicuro, migliore. Anche per queste ragioni spiace, in particolare, che il sindaco di Paternò mi chiami in causa con un video social a fatti compiuti, senza avere mai sentito il bisogno di confrontarsi per provare a capire insieme le cause di così tanto malessere. Ciò che poteva succedere, è accaduto e solo dopo c’è chi si sveglia e si batte la mano sul petto. Non mi sottrarrò mai al lavoro né al confronto – conclude il presidente dell’Ars -. Invito tutti a unirsi a me in questo sforzo, per costruire una comunità più solida e più rispettosa, dove tutti possano sentirsi al sicuro e protetti”.