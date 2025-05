Si svolgerà lunedì 19 e martedì 20 maggio, presso Casa Sanfilippo, ad Agrigento il Decimo Forum Internazionale sulle immigrazioni, promosso e organizzato dall’Accademia di Studi Mediterranei fondata e animata dal Assunta Gallo Afflitto, in collaborazione con l’Assessorato Beni Culturali e Identità Siciliana – Parco Valle dei Templi e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Da dieci anni, infatti, si rinnova questo appuntamento che chiama a raccolta specialisti di differenti discipline e riaccende il riflettore su un tema bisognoso di soluzioni urgenti e azioni inderogabili, mentre purtroppo si rinnovano tragedie di morte in mare come accaduto di nuovo pochi giorni fa a Lampedusa. L’incontro nella Capitale della cultura 2025 coinvolgerà ancora una volta le scuole della città, nella consapevolezza di un impegno educativo rivolto alle nuove generazioni. Intento prioritario degli organizzatori resta infatti quello di approfondire, insieme a docenti ed educatori, laici e religiosi ”la centralità – dentro i flussi migratori – di persone titolari di diritti universali sacri: gli stessi dovuti ad ogni abitante della terra, appartenente alla stessa ed unica famiglia umana, come pure la necessità di stabilire nello spirito dell’insegnamento degli ultimi papi del Novecento e di rilevanti organizzazioni internazionali, quel clima di fratelrnità e dialogo, condizione per la pace ancora agognata in tante parti del mondo”. Così dichiara Assunta Gallo Afflitto. E’ lei ad aver curato anche questa nuova edizione del forum che si aprirà lunedì alle 9,15 nella Sala delle Conferenze di Casa Sanfilippo con la prima sessione – ”Una sola famiglia umana”- presieduta dalla filosofa Angela Ales Bello presidente del Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche (Roma) e si concluderà il giorno dopo con la seconda sessione -”Odio, discordia, fratellanza” – presieduta da don Alessandro Andreini, docente di ”Religious Studies” presso la Gonzaga University (Firenze), entrambi membri del Comitato Scientifico dell’Accademia di Studi Mediterranei.

Il programma prevede un intervento introduttivo di Carmelo Mezzasalma, presidente del Comitato Scientifico dell’Accademia di Studi Mediterranei, teologo e scrittore, priore della Comunità di San Leolino, nonché i saluti delle autorità civili e religiose della città: il sindaco Francesco Miccichè, l’arcivescovo Alessandro Damiano, il prefetto Salvatore Caccamo, il dirigente dell’Ufficio Regionale Scolastico Bernardo Moschella, il direttore del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi di AGRIGENTO Roberto Sciarratta. Ci sarà poi l’anteprima assoluta del documentario ”Il primo sbarco” prodotto da Officina della Comunicazione (Premio Internazionale di Giornalismo e Informazione ”Biagio Agnes” 2024) e dalla Comunità di Sant’Egidio. Il film sarà presentato dal regista Omar Pesenti e insieme a lui interverrà lo scrittore Marco Roncalli, membro del Comitato Scientifico dell’Accademia di Studi Mediterranei e il presidente della Comunità di Sant’Egidio-Sicilia Emiliano Abramo.

A seguire gli interventi dell’avvocato Valentina Alessi, membro del Consiglio Nazionale della Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e presidente provinciale Fism-AGRIGENTO dal titolo ”Bambini e migranti: pensiero pedagogico ed esperienze”; della filosofa Angela Ales Bello titolata ”Odio-Amore, come sentimenti spirituali generanti Guerra-Pace”; di don Stefano Nastasi, rettore del Seminario Arcivescovile di AGRIGENTO ”La fraternità che esorcizza l’odio”. I lavori riprenderanno l’indomani -20 maggio alle 9,15, con la seconda sessione presieduta da don Alessandro Andreini. Il primo contributo ”Il cristiano di fronte al diritto internazionale” sarà offerto da don Aldo Sciabbarrasi, direttore dell’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di AGRIGENTO. Il secondo da Luca Altieri, docente nel Dipartimento Comunicazione e Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza di Roma: titolo della sua relazione: ”Istruire per integrare. Vittorie e sconfitte per gli studenti di origine straniera”. Prenderanno poi la parola Giulia Sfameni Gasparro, ordinario emerito di Storia delle Religioni nell’ Università di Messina con ”Migrazioni e istanze di globalizzazione nel mondo antico: incontri e confronti delle tradizioni religiose nell’oikoumene mediterranea”; Carmelo Mezzasalma ”L’istruzione per i migranti. Utopia o cammino possibile?” e Alessandro Andreini ”Attraversare lo scontro di civiltà con la letteratura”. Dopo il dibattito le conclusioni affidate a Carmelo Mezzasalma.