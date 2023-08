Sciacca, il magistrato Massimo Russo ospite al “San Marco Restart2023”

Massimo Russo, magistrato presso la Procura per i minorenni di Palermo, è l’ospite di venerdi 4 agosto del salotto letterario “San Marco RestArt23” organizzato dal Comitato Provinciale Asi, in programma presso il resort Bono Vacanze a Sciacca.

Il magistrato, di origini mazaresi, si è occupato a lungo della mafia trapanese. Per 13 anni è stato in servizio come Pm con Paolo Borsellino nella Procura di Marsala e presso la Direzione distrettuale antimafia di Palermo.

Venerdi 4 agosto a partire dalle ore 19.00 risponderà alle domande di Giuseppe Recca e parlerà anche della sua esperienza di assessore regionale alla Sanità del governo Lombardo.