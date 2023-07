Sciacca, Noche de fuego sbarca al Green Valley Fest

Noche de Fuego, il primo party in Sicilia classificatosi nella top ten dei migliori eventi in Italia, sbarca al Green Valley Fest di Sciacca. L’evento è in programma domenica 23 luglio. La kermesse vedrà esibirsi tanti artisti nazionali e internazionali del calibro di Fedez, Irama e tanti altri.

Adesso arriva la conferma anche di Noche de Fuego che aggiunge un’altra data al Summer Tour. Grande soddisfazione per i membri del format reggeaton: “Siamo orgogliosi di poter rappresentare la nostra provincia in un palco così importante per un evento di rilievo”.