Show cooking dedicato all’arte del pane, apre il “Maidda Fest” a Siculiana

Con uno show cooking sull’arte del pane ha preso il via oggi a Siculiana il “Maidda Fest”, la manifestazione gastronomica dedicata ai grani antichi che si terrà fino a domenica 27 ottobre tra degustazioni, incontri e spettacoli. L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale di Siculiana, guidata dal sindaco Peppe Zambito, con il cofinanziamento dell’assessorato regionale per le Attività produttive nell’ambito del progetto “Sicilia che ci piace 2024”.

Dopo lo show cooking delle cuoche Nunziatina Marsala e Rosetta Siracusa, che si è svolto al centro sociale comunale, al Museo MeTe, è stata inaugurata la mostra “Siculiana granaio dei Romani” a cura della sezione siculianese di BcSicilia. A seguire, un aperitivo con degustazione di “U Cudduruni”, tipica focaccia del borgo un tempo granaio dei romani.

Sabato 26 ottobre, alle ore 12:00, visita guidata al santuario del Santissimo Crocifisso “Luogo del Cuore Fai”, con la degustazione del pane benedetto con la rievocazione della tradizione popolare, storica e religiosa siculianese. Alle 18:00, nel giardino del santuario di via Collegio, “Maidda & Purciddati”, mostra del pane della tradizione preparato con grani antichi e un percorso nel centro storico con spettacoli e degustazione alla riscoperta delle radici siculianesi.

Domenica 27 ottobre, alle ore 10:30, in Piazza Umberto I, living lab “Le radici del grano”, tra storia, leggenda, memoria dei silos granai di Siculiana Marina. Esperti illustreranno la storia dei silos granai e le ricerche in atto sui grani antichi e il loro utilizzo in ambito gastronomico, prevista una degustazione con prodotti della tradizione.