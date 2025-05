“SicaniAppedi”, la nuova app per scoprire i cammini del territorio

In occasione della 23ª Sagra del Formaggio e dei prodotti tipici sicani, in programma domenica 25 maggio a Santo Stefano Quisquina, il GAL Sicani presenta in anteprima SicaniAppedi, la nuova app pensata per chi ama esplorare i territori in modo sostenibile e a passo lento.

SicaniAppedi sarà disponibile gratuitamente su Apple Store e Play Store e consentirà agli utenti di creare itinerari di viaggio personalizzati, scoprire luoghi poco conosciuti e storie locali, accedere facilmente a informazioni su servizi, strutture e percorsi, esplorare in modo intuitivo la rete di cammini del territorio dei sicani, dal mare della costa agrigentina fino ai monti.

Un’infrastruttura digitale innovativa che si accompagna a un importante intervento sul campo: in parallelo allo sviluppo dell’applicazione, è stata infatti installata in tutto il territorio del Distretto Rurale di Qualità Sicani (DRQSicani) una nuova segnaletica turistica e agrituristica uniforme e riconoscibile, pensata per migliorare la fruibilità e la sicurezza dei percorsi.

Ogni itinerario incluso nell’app è il risultato di un processo partecipativo condotto da guide ambientali ed escursionistiche del territorio e da numerosi camminatori che hanno co-progettato insieme un percorso a tappe che attraversa il territorio. Questo lavoro ha portato alla restituzione cartografica di circa 400 km di sentieri e trazzere, toccando tutti i 29 comuni del GAL Sicani.

“Il rilascio dell’app segnerà solo l’inizio”, ha commentato il Direttore di Piano del GAL, Angelo Palamenghi. “Nel mese successivo alla presentazione si aprirà una fase di testing comunitario, coordinata dalle guide che hanno già contribuito alla tracciatura partecipata degli itinerari. Un ulteriore passo verso un modello di turismo lento, inclusivo e condiviso, immaginato e costruito insieme da cittadini seguendo l’approccio della co-creazione che caratterizza ogni intervento del GAL”.

“SicaniAppedi rappresenta un ulteriore tassello della strategia del GAL Sicani per la valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale e rurale del territorio”, aggiunge il Presidente del GAL Salvatore Sanzeri. “Un progetto reso possibile grazie alla sinergia con tutti i Comuni del Distretto Rurale di Qualità dei Sicanie alle risorse aggiuntive del PSR Sicilia 2014-2022, che sostengono lo sviluppo delle nostre aree interne”.

In vista del lancio dell’applicazione il GAL Sicani ha rivolto un nuovo invito alla partecipazione: le guide escursionistiche e agli appassionati di trekking potranno ancora contribuire al progetto con proposte di nuovi itinerari. Partecipando all’incontro del 25 maggio alle 16.00, sarà possibile condividere nuove proposte di itinerari, arricchendo l’esperienza di co-progettazione.