Sicily Unlimited Summer School visita Agrigento

Un gruppo composto da cittadini curiosi e affascinati dalla storia e dalla cultura siciliana provenienti da cinque paesi europei ha partecipato, dal 10 al 16 giugno, alla Sicily Unlimited Summer School, l’associazione fondata dallo scrittore e accademico Geoff Andrews, con l’obiettivo di esplorare la ricca storia e cultura della Sicilia, stimolare la discussione e promuovere legami sostenibili con le persone e le associazioni locali.

Nel corso della settimana gli ospiti hanno assistito a conferenze sulla letteratura siciliana, hanno visitato la Fondazione Sciascia a Racalmuto, il Centro Storico, la Valle dei Templi e la Scala dei Turchi. Di particolare interesse è stata la visita a il Giardino Kolymbethra per vedere l’eccezionale lavoro del FAI nel restauro degli alberi da frutto storici. Il gruppo, infine, accompagnato dal Capo Delegazione FAI di Agrigento, Giuseppe Taibi, è stato ricevuto dal Sindaco di Agrigento, Franco Miccichè.

In un dibattito caloroso e coinvolgente, gli ospiti hanno condiviso la propria gioia per la notizia che Agrigento sarà la Capitale Italiana della Cultura nel 2025. Per Geoff Andrews si tratta di una: “Opportunità per sviluppare l’aspetto culturale della città nello spirito del lavoro del FAI volto alla promozione e valorizzazione del Giardino della Kolymbethra e della Scala dei