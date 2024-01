“Sotto il vulcano Fest” a Catania arriva Ariete

Terzo nome che si aggiunge agli artisti che saliranno sul palco della nuova edizione di SOTTO IL VULCANO FEST a Catania per l’estate 2024.

Una delle voci più interessanti nel panorama della nuova generazione sulla scena musicale italiana, Ariete. Classe 2002 è la più giovane artista donna italiana a esibirsi nei palasport. Con l’annuncio di oggi, raddoppia le date in Sicilia del suo “Notte d’Estate Tour 2024” con un nuovo concerto che si aggiunge alla data già annunciata del 28 luglio a Palermo per il Green Pop Palermo Fest.

Il giorno prima, 27 luglio, Ariete sarà a Catania alla Villa Bellini per Sotto il Vulcano Fest, organizzato da Puntoeacapo (direzione artistica Nuccio La Ferlita) in collaborazione con il Comune di Catania e nell’ambito del Catania Summer Fest.

Con “La Notte D’Estate”, ARIETE è pronta ad incontrare, ancora una volta, il suo pubblico per donarsi e portare la sua musica tra la gente: canzone dopo canzone, la cantautrice sa creare una dimensione live intima e profonda, in cui le persone condividono le proprie emozioni e accolgono quelle di ARIETE, rispecchiandosi nelle storie raccontate nei suoi testi.

Senza filtri e profonda come la notte, “La Notte D’Estate” per Ariete sarà un nuovo capitolo live in cui portare il suo repertorio più amato, come ad esempio “L’Ultima Notte” (triplo disco di platino), “Pillole” (disco di platino) e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti ne “La notte” (Bomba Dischi), contribuendo a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.

Il tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti.

I biglietti sono disponibili su www.puntoeacapo.uno (sponsor ticket Ciaotickets) e nei circuiti abituali. Vendite on line: da martedì 23 gennaio – ore 14:00; Apertura Punti Vendita autorizzati: domenica 28 gennaio – ore 10:00