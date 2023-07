“Star of the Year 2023”, tra i partecipanti il giovane canicattinese Condello

Nuova emozionante esperienza per Valerio Condello, 10 anni di Canicattì, tra i protagonisti del Concorso Internazionale “Star of the Year 2023”. La manifestazione, giunta quest’anno alla 23ma edizione, costituisce per i partecipanti un ottimo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, della televisione e del cinema. La finale nazionale del concorso tenutasi a Fiuggi il 22 luglio scorso è stata presentata dalla finalista nazionale 2000 del concorso Sara Cioffi ed ha visto la partecipazione dello scrittore Pino Pelloni, della finalista nazionale 2003 Ylenia Francini, della vincitrice Junior 2022 Aurora Rossi e dell’attore Andrea Roncato. A Valerio, già noto nel mondo dello spettacolo, simpatico, talentuoso, brillante e con la passione per la recitazione e per il cinema, è andato il titolo di “Star of the Year Cinema Junior 2023”.