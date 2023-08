Successo di pubblico per il Premio Vigata – Andrea Camilleri

Intensa e apprezzata dal pubblico la rappresentazione teatrale “Inquilini” messa in scena ieri sera dalla compagnia Ramulia Teatro di Camastra, sul palco della quinta edizione del Premio Vigata – Andrea Camilleri.

L’evento teatrale dell’estate empedoclina, organizzato dal direttore artistico Giovanni Volpe e dal direttore organizzativo Mario Silvano, con il patrocinio del Comune e di Enel, ha visto accorrere in piazza Kennedy diverse centinaia di persone, tanto che alcuni hanno portato le sedie da casa. Uno spettacolo coinvolgente quello della compagnia camastrese, capace di fare riflettere sul valore della memoria.

Già nelle serate precedenti è stata molto apprezzata l’esibizione del gruppo di Campobello di Licata “Quelli della Parnasso” in “Non tutti i ladri vengono per nuocere”, una commedia sugli equivoci capace di richiamare un folto pubblico dai comuni limitrofi, suscitando momenti di sana allegria e divertimento. La rassegna teatrale empedoclina riprenderà sabato prossimo, 19 agosto, con lo spettacolo “In questa grande epoca”, messo in scena dalla GV Produzioni che già si preannuncia ricco di sorprese assai appetitose.

I direttori Giovanni Volpe e Mario Silvano con tutto lo staff del V premio Vigata – Andrea Camilleri augurano a Voi e alle Vostre famiglie un buon Ferragosto.