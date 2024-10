Suolo e cambiamenti climatici, visita speciale di Gero Barbera al giardino della Kolymbethra

Al Giardino della Kolymbethra, una visita speciale con il dottore forestale Gero Barbera, specializzato in anatomia e patologia vegetale e in entomologia, offrirà una panoramica sulle dinamiche che intercorrono tra suolo, territorio e clima, evidenziando l’importanza di mantenere suoli sani, non soltanto per la produzione del cibo che mangiamo, ma anche in ottica preventiva. Durante la visita, che si terrà il 3 novembre alle ore 11.30, Barbera mostrerà vari campioni di suolo, per osservarne le differenze indotte dai cambiamenti climatici e dall’impatto delle pratiche agrarie a cui sono stati sottoposti.