Teatro classico e del mito all’Efebo, secondo appuntamento con “Elena” di Euripide

Sarà “Elena di Euripide” il secondo appuntamento della stagione 2025 del Teatro Classico e del Mito al Teatro dell’Efebo di Agrigento. Con la presenza di un gigante del teatro italiano, ovvero Mariano Rigillo, e la regia di Nicasio Anzelmo, sabato 12 luglio alle ore 21:00 viene portata in scena la più trasgressiva e innovativa delle tragedie di Euripide, con una trama complicata e situazioni al limite del surreale. Una tragedia diversa dalle altre euripidee per contenuti e forma, che un cast di altissimo livello contribuisce a far apprezzare grazie anche a satira e scene brillanti ben presenti.

Per questo appuntamento alla cavea del Giardino Botanico sono disponibili i biglietti a 20 euro per la poltronissima, 18 euro per la poltrona e 15 per la platea, ai quali vanno aggiunti 2 euro per diritti di prevendita. E’ possibile anche acquistare gli abbonamenti, validi per tutti gli spettacoli in cartellone, con riduzioni.