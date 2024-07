Teatro dell’Efebo, sabato 27 luglio in scena “Il rapimento di Proserpina o l’inganno di Venere”

Terzo appuntamento del cartellone 2024 del Teatro dell’Efebo organizzato dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento nell’antica cava del Giardino Botanico. Nell’ambito della rassegna del Teatro Classico e del Mito andrà in scena sabato 27 luglio alle ore 21:00 “Il rapimento di Proserpina o l’inganno di Venere”, prodotto dall’associazione culturale Kairos con testi di Luigi di Raimo e regia di Daniele Salvo. Tratto dal poemetto incompiuto di Claudiano e con influenze dalle Metamorfosi e dai Fasti di Ovidio, lo spettacolo si presenta con un nuovo allestimento scenico ed il cast rinnovato rispetto alle precedenti esperienze, e con la voce fuori campo di Ugo Pagliai all’inizio della rappresentazione.

Di altissimo livello il cast, con l’attore e regista Daniele Salvo, docente all’Istituto Nazionale del Dramma Antico e numerose regie all’attivo allo stesso teatro greco di Siracusa. Tra gli attori, oltre allo stesso Daniele Salvo, Francesca Maria (un ruolo nel “Miles gloriosus” di Plauto), e Giancarlo Latina, ammirato, tra gli altri, nella “Pace” di Aristofane. E ancora Melania Giglio, Barbara Capucci e Marial Bajma Riva, Gli spettatori potranno ammirare anche i quattro performer Lorenzo Ficara, Marco Maggio, Massimiliano Serino e Tommaso Quadrella. ballerini attori allievi dell’I.N.D.A., e i costumi di Daniele Gelsi, costumista nell’ “Aiace” andato in scena nell’ultimo ciclo di spettacoli al teatro greco di Siracusa.

Per questo evento il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in accordo con la produzione e al fine di favorire l’ingresso al teatro degli studenti e degli over 65, ha promosso ingressi al prezzo di 15 euro per gli stessi studenti e gli over 65. Lo stesso prezzo (15 euro per singolo ingresso) sarà applicato a gruppi di almeno 5 persone. Questi biglietti promozionali possono essere acquistati esclusivamente al Box Office di via Imera (0922-20500) o direttamente al botteghino del teatro dell’Efebo la sera stessa dello spettacolo.

Per le prenotazioni ordinarie e altre informazioni: www.giardinoefebo.it