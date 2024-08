Teatro dell’Efebo, successo per “La verità”: stasera il recital “Radici di un mare aperto”

Successo di pubblico ieri sera al Giardino Botanico per il secondo degli spettacoli della Rassegna del teatro d’autore e musica 2024 del Teatro dell’Efebo, organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento. “La verità”, portata in scena dall’ottimo cast della Associazione Culturale Concordia, ha proposto una scelta diversa della novella pirandelliana ispirata ad un fatto reale di cronaca dei primi del ‘900, con la crudezza dei dialoghi organici all’epoca in cui la condizione sociale e culturale delle donne era drammatica, eppure portata quasi a giustificare un efferato crimine in ossequio al cosiddetto delitto d’onore. Una profonda riflessione, ben recitata con interpreti a loro agio nei dialoghi in italiano e in dialetto, sulla ricerca di una verità dai molteplici aspetti nel tessuto sociale di quel periodo.

Stasera invece, sempre alle ore 21:00, terzo appuntamento della Rassegna con il recital “Radici di un mare aperto”, proposto dall’Associazione Culturale “Le Muse”, ispirato al filone del Teatro Canzone, legato alla teatralità, alla parola e alla musica, con alternanza di canzoni e monologhi. Uno spettacolo che ha diversi punti di forza, tra cui la contaminazione di diversi linguaggi musicali ed espressivi, con musiche originali che traggono ispirazione dalla musica folk e popolare, dal jazz, dal teatro canzone e dalla musica balcanica. I brani saranno interpretati dalla cantante e attrice favarese Claudia Rizzo, con Angelo Sanfilippo alla fisarmonica, Salvatore Sciacca alla chitarra, Mario Vasile alle percussioni e Antonio Alaimo al contrabbasso.

Per informazioni e biglietteria: www.giardinoefebo.it oppure Box office – Via Imera, tel. 0922 – 20500. Biglietti in vendita anche direttamente al botteghino del Teatro dell’Efebo (Giardino Botanico, via Demetra).