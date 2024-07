Teatro, musica e intrattenimento: al via l’Estate Mediterranea a Siculiana

Anche quest’anno tra teatro, musica e intrattenimento, il centro storico e il borgo marinaro di Siculiana Marina, si animeranno facendo di Siculiana un luogo da visitare e vivere.

L’Estate Mediterranea 2024, con il suo cartellone ricco di eventi, si conferma un appuntamento dove leggerezza, storia e cultura si intrecciano, offrendo a residenti e turisti, numerose occasioni di incontro.

I Weekend’Arte, con i luoghi di interesse culturale aperti dalle 21:00 alle 24:00, la seconda edizione di “Vàsami”, il contest più romantico dell’estate, il Mercato di Kalat e i progetti per un’estate solidale: anziani in prima fila, la ludoteca sotto le stelle, un mare di inclusione, rendono unico il nostro programma, con una proposta accogliente e per tutti.

TUTTI GLI EVENTI

LUGLIO

Sabato 20 ore 21:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – Apertura del MERCATO DI KALAT

Prodotti del territorio, dell’artigianati e della creatività – Spettacolo di folk internazionale con il gruppo della Serbia

Martedì 23 ore 21:30 Piazza Umberto I

Spettacolo di cabaret con GIOVANNI CACIOPPO

Venerdì 26 ore 21:30 Museo MeTe quartiere Casale

Turismo delle Radici – METE MUSIC FEST con Doriah Amethysts

Sabato 27 ore 21:30 Piazza Don Giustino – Siculiana Marina – CIRCUS: Giocolieri, trampolieri, evoluzioni del fuoco con Valerio Sardella – Direzione artistica di Riccardo Gaz

Domenica 28 ore 21:30 Piazzale della Panchina Rossa – “LO SPOSALIZIO BENEDETTO di COSTANZA e BRANCALEONE DORIA” – Rievocazione storica e corteo medievale con giocolieri di stendardi e gioco del fuoco

Martedì 30 ore 21:30 Piazza Umberto I

Il gruppo teatrale Aromi di Sicilia presenta la commedia – “LU CURTIGLIU DI LI RAUNISI”

Mercoledì 31 ore 21:30 GIARDINO DEL SANTUARIO

KAOS FESTIVAL presenta: “Vento d’Estate: chiacchiere, granite e cicale” – Libri, musica, degustazioni

AGOSTO

Giovedì 1 ore 22:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – RADIO TIME 90 Musica e intrattenimento

Venerdì 2 ore 21:00 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – FESTA DI SAN PIETRO – I SAPORI DEL BORGO – “Li sardi di lu Scaru” a cura del Comitato San Pietro – Degustazioni e intrattenimento con il gruppo Sikania Folk

Sabato 3 ore 21:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina- FESTA DI SAN PIETRO Spettacolo musicale con il gruppo Radio Star live band

Domenica 4 FESTA DI SAN PIETRO

Celebrazione Santa Messa – Piazzetta San Pietro

Processione in barca del Simulacro di San Pietro

Concerto della Banda Musicale V. Bellini di Siculiana

Lunedì 5 Piazzetta San Pietro Siculiana Marina

“CANTA NAPOLI” Canzoni e romanze di altri tempi con Jole Pinto, Domenico Pontillo e Michele Salvatore a cura dell’Associazione Culturale “Stefano Bissi”

Martedì 6 ore 21:30 Piazza Umberto I

“CANTI, CUNTI e FOCU di la SICILIA BEDDA” Spettacolo di Teatro-danza e delle arti circensi di Ilaria Bordenga

Mercoledì 7 ore 21:30 GIARDINO DEL SANTUARIO

Kaos Festival presenta: “Vento d’Estate: chiacchiere, granite e cicale” – Libri, musica, degustazioni

Giovedì 8 ore 21:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – IL BORGO DEI BALOCCHI – Serata di animazione per i più piccoli, con gonfiabili, giocolieri e maghi

Venerdì 9 ore 21:30 Museo MeTe quartiere Casale

METE MUSIC FEST – Con Martina Cirri, booliver projet Dario Mangiaracina

Sabato 10 agosto ore 21:30 Piazzetta Don Giustino Siculiana Marina – Spettacolo musicale con Generetion ‘70

Domenica 11 ore 22:00 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – Noche Latina – Serata di musica caraibica

Lunedì 12 ore 21:30 Piazza Umberto I

Teatro è Sogno presenta la commedia: “A VILANZA” di Luigi Pirandello e Nino Martoglio

Martedì 13 ore 22:00 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – Spettacolo musicale con i Batteristi Sotto le Stelle – A cura di Angelo Spataro – Presenta Riccardo Gaz

Domenica 18 ore 21:00 GIARDINO DEL SANTUARIO – KAOS Festival presenta: SICULIANA FILM FESTIVAL Premio

Lunedì 19 ore 21:30 Piazza Umberto I

Il gruppo teatrale CAOS presenta la commedia “PENSACI, GIACOMINO” di Luigi Pirandello

Martedì 20 ore 22:00 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – Spettacolo musicale con il gruppo PROGETTO SUD

Giovedì 22 ore 21:00 Piazza Umberto I

Spettacolo musicale con IL GIARDINO DEI SEMPLICI

Venerdì 23 ore 21:30 Piazza Don Giustino Siculiana Marina – SICULIANA SUMMER MUSIC a cura di Riccardo Gaz

Sabato 24 ore 21:00 Giardino del Santuario

Associazione La Finestra presenta:

SICILIA TRA LE RIGHE – Autori siciliani, tra parole e musica

Domenica 25 ore 21:30 GIARDINO DEL SANTUARIO

KAOS FESTIVAL presenta: “Vento d’Estate: chiacchiere, granite e cicale” – Libri, musica, degustazioni – Serata conclusiva del contest più romantico dell’estate “VASAMI”.