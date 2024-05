Teatro Pirandello, Pippo Pattavina in “Pensaci, Giacomino!” di Luigi Pirandello

Il prossimo weekend, Sabato 11 e Domenica 12, in scena lo spettacolo conclusivo della stagione teatrale al Teatro Pirandello. Sul palco sarà presentato “Pensaci, Giacomino!” di Luigi Pirandello, interpretato da Pippo Pattavina e diretto da Guglielmo Ferro.

Lo spettacolo, una delle opere più significative del grande autore siciliano, offre una critica profonda e priva di compromessi sulle convenzioni sociali, sull’ipocrisia e sulle maschere che molte persone indossano per nascondere la mancanza di principi etici.

La storia ruota attorno al professor Agostino Toti, un insegnante ginnasiale anziano e screditato agli occhi degli alunni e dei colleghi. Toti, sentendosi isolato e incapace di continuare il proprio lavoro, nutre un profondo risentimento verso la società. Per vendicarsi dello Stato che ritiene responsabile del suo fallimento, decide di sposare una giovane ragazza, Lillina, incinta di Giacomino, un giovane del paese. Tuttavia, questo non lo dissuade dal perseguire il suo intento.

La regia di Guglielmo Ferro porta alla luce l’acutezza mentale e il rigore etico del personaggio di Toti, non presentandolo come un vinto, ma come un individuo che affronta la vita con coraggio e coerenza, sfidando le convenzioni e mettendo in discussione le ipocrisie della società.

Lo spettacolo vanta un cast eccezionale, tra cui Debora Bernardi, Bianca Caliri, Diana D’Amico, Francesca Ferro, Giuseppe Parisi, Giampaolo Romania, Riccardo M. Tarci e Aldo Toscano.

Le scene sono curate da Salvo Manciagli, i costumi della Sartoria Pipi, mentre il disegno luci è affidato a Santi Rapisarda e la direzione di scena a Franco Sardo. Orario spettacolo sabato alle 21 e domenica alle 17,30.