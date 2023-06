Tornano le serate “Al calar del sole” al Giardino della Kolymbethra: il programma

Tornano le serate “Al calar del sole” al Giardino della Kolymbethra, tra gli alberi di agrumi e ai piedi dell’ulivo secolare, per trascorrere una serata all’insegna del relax, accompagnati da buona musica, performance artistiche e racconti su quella che fu “la piscina sacra agli dèi”. Le date sono: 7, 15, 22, 29 E 30 LUGLIO – 9,10, 12, 13, 17, 19 E 26 AGOSTO – 2, 3 E 10 SETTEMBRE; Accesso con regolare ticket di ingresso al sito, drink e food a cura di Mediterraneo Yachting Club non inclusi nel ticket di ingresso.

PROGRAMMA

07/07 “La dama degli Argonauti” performance teatrale con Lorenza Zambon, attrice-giardiniera.

15/07 Libero Reina

22/07 “Un aperitivo speciale”: aperitivo e proiezione di un documentario con ASD SporT21 Sicilia Palermo, AIPD Termini Imerese e la Coop. Sociale ETNOS Caltanissetta

29/07 Marco Selvaggio, performance con l’hang

09/08 Selezione musicale a cura di Alessandro Tedesco

10/08 “Ethnic 2023” con Riky Ragusa

12/08 Concerto di trombe a cura dell’Accademia di Santa Cecilia

13/08 “I giovani di Capitale della Cultura”, performance varie di artisti emergenti in collaborazione con FAI Giovani Agrigento

17/08 “Percorsi musicali del Mediteranneo”: ascolto e narrazione musicale, in compagnia dell’esperto Antonio Pancamo Puglia

19/08 Libero Reina

26/08 “Human rites” di Sergio Beercock.

02/09 Fabemolle

03/09 “Percorsi musicali tra natura ed ambiente”: ascolto e narrazione musicale, in compagnia dell’esperto Antonio Pancamo Puglia

10/09 Selezione musicale a cura di Alessandro Tedesco

ORARI

dalle ore 20:00 alle ore 23:00

BIGLIETTI

Se ti iscrivi al FAI in loco o rinnovi il giorno dell’evento entri gratuitamente e ti rimborsiamo il biglietto.

Iscritti FAI: ingresso gratuito

Intero: € 7

Ridotto (Bambini 6-17 anni): € 2

Bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito

Studenti dai 18 ai 25 anni: € 5

Residenti del Comune di Agrigento: € 5

Soci INTO – The International National Trusts Soci Mécènes e Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, persone con disabilità e accompagnatore: ingresso gratuito

Famiglia: 2 adulti e figli 6-18 anni € 15