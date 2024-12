“Troverete un bambino”, al via la mostra del Gesù bambino di cera a Palma di Montechiaro 

Domenica 15 dicembre alle ore 16:30, presso i locali della biblioteca comunale di Palma di Montechiaro, avrà luogo la presentazione della mostra “Troverete un bambino – la ceroplastica tra tradizione e fede”, organizzata dalla sede Archeoclub di Palma, dall’amministrazione comunale e dal museo Diocesano di Agrigento in collaborazione con la confraternita del Santissimo Rosario e la sezione locale della Fidapa.

L’iniziativa, dedicata alle piccole sculture in certa raffiguranti Gesù bambino, vuole offrire un contributo alla divulgazione di uno specifico aspetto della profonda spiritualità, ed al contempo, della devozione popolare che hanno contraddistinto la storia religiosa di Palma di Montechiaro sin dalla sua fondazione.

Il corpus di opere in esposizione, costituito da pregevoli opere ascrivibili, per lo più al 19º secolo, propone una molteplicità di declinazioni iconografiche del bambin Gesù, mettendo in risalto la sua straordinaria diffusione sia in ambienti religiosi che laici. La mostra, allestita nei locali dell’oratorio del Santissimo Rosario, annesso alla Chiesa madre, potrà essere visitata dal 15 dicembre al 6 gennaio 2025.