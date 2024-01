Violenza sulle donne, ad Agrigento Filomena Lamberti con il suo libro “Un’altra vita”

Ad Agrigento presso la Biblioteca comunale La Rocca, in una sala gremita di donne e uomini, è stato presentato il libro “ Un’altra vita ” di Filomena Lamberti; la donna, originaria di Cava dei Tirreni, che nel 2012 e’ stata sfigurata con una bottiglia di acido dal marito dal quale voleva separarsi causandole gravissime lesioni al corpo. La violenza e’ avvenuta tra le mura domestiche dopo anni di maltrattamenti e percosse ed in presenza dei figli.

Una manifestazione organizzata dal Coordinamento Azzurro Donna di Forza Italia che in Sicilia e’ guidato da Maria Antonietta Testone. “Azzurro Donna ed il partito di Forza Italia, sottolinea Maria Antonietta Testone, ha ritenuto, quindi, di presentare il libro per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tematica della violenza domestica e del femminicidio.“All’evento, moderato dal giornalista Luigi Mula, hanno presenziato il Sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Civiltà, l’Assessore Carmelo Cantone e i rappresentanti delle Forze dell’ordine, associazioni e tantissimi cittadini; ha partecipato anche in collegamento online Catia Pollidori, coordinatrice nazionale azzurro donna, l’ on. Margherita La Rocca Ruvolo, coordinatrice provinciale Forza Italia, Calogero Contino, coordinatore provinciale Forza Italia giovani e Irene Sacheli, coordinatrice provinciale azzurro donna.

Presente anche Stella Celentano, psicologa di spazio donna di Salerno che ha accompagnato l’autrice con una sua riflessione sul tema.