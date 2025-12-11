Cultura

“Voci in armonia”, il 18 dicembre il concerto di Natale a cori uniti a Villaseta

Cinque cori più rappresentativi di Agrigento si uniranno in un unico, maestoso complesso per il concerto di Natale intitolato "Voci in Armonia". L'appuntamento è fissato per mercoledì 18 dicembre 2025, alle ore 19:30, presso la suggestiva Concattedrale di Agrigento, a Villaseta

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

La città di Agrigento si prepara ad accogliere un evento musicale unico di eccezionale portata emotiva e artistica. Cinque cori più rappresentativi di Agrigento si uniranno in un unico, maestoso complesso per il concerto di Natale intitolato “Voci in Armonia”.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 18 dicembre 2025, alle ore 19:30, presso la suggestiva Concattedrale di Agrigento, a Villaseta. L’ingresso è libero e gratuito. L’iniziativa, voluta dal Maestro Lorenzo Puma, Direttore del Coro Polifonico “Sergio Alletto”, nasce con il nobile intento di celebrare la condivisione, la collaborazione e l’amicizia che animano la ricca tradizione corale agrigentina.Il concerto vedrà la partecipazione dei cori: Coro Polifonico “Sergio Alletto”, Coro Diocesano diretto dalla M. Graziella Fazzi, Coro Magnificat diretto dalla M. Lilia Cavaleri, Filarmonica S. Cecilia diretto dal M. Emanuele Di Bella, Coro S. Gregorio Agrigentino diretto dal M. Alfonso Lupo che si uniranno per creare un unico, grande coro.

“Voci in Armonia” vedrà alternarsi le singole formazioni con l’esecuzione di due brani ciascuno. Il culmine dell’evento sarà raggiunto nel finale, quando circa 200 coristi si disporranno sull’altare, unendo le loro voci in un unico coro.Il repertorio selezionato per questa sezione finale spazierà dai canti natalizi tradizionali e moderni, con brani di grande impatto emotivo e spirituale. Questo concerto è la dimostrazione che l’armonia non è solo musicale, ma è il fondamento della nostra comunità. Riunire duecento voci per cantare la pace e la gioia del Natale è il più bel messaggio che Agrigento potesse lanciare in questo periodo di Festa. L’evento è un’occasione unica per celebrare la bellezza della musica sacra e la ricchezza della tradizione corale locale, in un clima di vera e profonda emozione natalizia.

