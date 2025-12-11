Siracusa

Scaraventa a terra anziana per rubargli la borsa, arrestato

L'uomo è stato rintracciato a poche centinaia di metri e condotto in caserma

I carabinieri hanno arrestato in flagranza a Vittoria, nel Ragusano, un 44enne, ritenuto responsabile di una rapina aggravata ai danni di un’anziana. I militari sono intervenuti in via Cacciatori delle Alpi dove era stata segnalata una pensionata a terra e dolorante, vittima poco prima di uno scippo da parte di un uomo che, per sottrarle la borsa, l’aveva trascinata e fatta cadere a terra. Giunti sul posto, i carabinieri hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza del 118 per soccorrere l’anziana e hanno ricostruito quanto accaduto, avviando le ricerche del fuggitivo. L’uomo è stato rintracciato a poche centinaia di metri e condotto in caserma. La vittima, invece, è stata trasportata all’ospedale ‘Guzzardi’ di Vittoria, dove è stata ricoverata per la frattura del femore. Per il 44enne, invece, è scattato l’arresto per rapina aggravata. Dopo la convalida il gip ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

