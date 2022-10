Giorgetti “Impegno per proteggere economia di famiglie e imprese”

ROMA (ITALPRESS) – “Torna più prezioso adesso, in un sistema produttivo che si trova davanti all’evidenza della scarsità e dell’incertezza, il senso della parsimonia come ne scriveva Einaudi. Per Einaudi, infatti, l’atto di consumo non era sano, senza l’atto spirituale di ponderarlo con la prudenza del futuro”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla 98ma Giornata del Risparmio.

“Per troppi anni, in ogni settore economico, si è badato solo al consumo adesso e per sè. Invece, occorre a tutti ora, che si parli di energia, di filiere produttive, di catene del valore o di attività finanziarie delle famiglie, di badare al domani e non solo per sè, ma con gli altri”, ha aggiunto. “Detto in altri termini – ha spiegato – occorre il massimo impegno per proteggere l’economia delle famiglie e delle imprese dalle emergenze gravi del presente, nella convinzione che, in questi anni di incertezza, occorra proteggere la dignità e l’operosità dei cittadini e non la logica del debito e del sussidio”. Per il ministro si devono “tutelare le imprese dalla volatilità dei prezzi e dalla scarsità delle risorse, non solo assicurando loro la disponibilità di liquidità, ma anche che tale disponibilità sia accessibile a condizioni il più possibile vantaggiose”.

(ITALPRESS).

